Verslagenheid na overlijden van student en voetballer Rainee (20): ‘Lieve jongen, altijd met een lach’

Studenten en docenten van mbo-school Scalda, HZ en University College Roosevelt zijn ‘diep geschokt’ door het overlijden van de 20-jarige Rainee, die gisteren werd doodgestoken in Vlissingen. Ook bij voetbalclub VC Vlissingen komt het drama hard aan. ,,Rainee was een lieve jongen.’’

,,Het geweldsincident op het Kickoff Festival van donderdag was een traumatisch einde van een mooie dag. De organisatie van het festival is diep geschokt door het overlijden van deze veel te jonge student”, laten UCR, HZ en Scalda in een gezamenlijke verklaring weten.

,,Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van het slachtoffer en naar studenten en medewerkers van Scalda. Veel studenten, bezoekers en medewerkers zijn getuige geweest van het incident. Samen met de scholen doen we er alles aan om de studenten en jonge bezoekers, die getuige waren van het incident, de juiste hulp te bieden.”

Tijdens de colleges wordt uitgebreid stilgestaan bij de gebeurtenissen. De onderwijsinstellingen hebben slachtofferhulp ingeschakeld. De HZ houdt vrijdag een bijeenkomst voor studenten, ouders, docenten en decanen. ,,Dit heeft heel grote impact op iedereen. We komen bij elkaar om ervaringen te delen, stil te staan bij wat er gebeurd is en elkaar vast te houden”, zegt HZ-bestuurder Barbara Oomen. ,,We richten ons nu vooral op de nazorg.” Scalda is ook van plan om een bijeenkomst voor studenten en docenten te houden.

‘Rainee lag heel goed in de groep’

Vrienden en bekenden omschrijven Rainee als een jongen met een vrolijke glimlach, op wie je niet snel boos kon worden. Hij voetbalde al van jongs af aan bij VC Vlissingen. In mei maakte hij deel uit van het eerste elftal, dat kampioen werd van de vierde klasse in het zaterdagvoetbal. ,,Het is verschrikkelijk dat dit is gebeurd’’, zegt bestuurslid Peter Snaaijer van VC Vlissingen. ,,Rainee was een lieve en aardige jongen, die enorm goed in de groep lag. Hij scoorde vorig seizoen bij zijn debuut in het eerste team. Dit seizoen hebben we een grotere selectie met het eerste en tweede team en Rainee hoorde daar weer bij. Hij was een echte VCV’er. Het is onvoorstelbaar. Iedereen is aangeslagen.’’

In overleg met voetbalbond KNVB zijn alle wedstrijden van VC Vlissingen voor dit weekend afgelast. Het bestuur komt vandaag bij elkaar om te praten over een bijeenkomst voor alle leden. ,,Zo kunnen we steun zoeken bij elkaar’’, zegt Snaaijer. Uit respect naar de familie van Rainee zit Vlissingen-bestuurslid Ruud Pennings zaterdag niet op de bank bij voetbalclub RBC Roosendaal, waarvan hij trainer is.

De 20-jarige Rainee werd donderdagavond rond 22.40 uur neergestoken op het Bellamypark in Vlissingen. Hulp mocht niet meer baten. De politie heeft een 16-jarige Middelburger aangehouden.