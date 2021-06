Verspreider van complottheorieën over pedo-netwerken opgepakt

brabant water Dagenlang een poepbacte­rie uit de kraan: ‘Ouderen zouden veel te laat van NL-alert gehoord hebben’

1 juni Dagenlang moesten ze het kraanwater in de Kempen koken om het veilig te kunnen drinken vanwege de E-colibacterie, die Brabant Water zaterdag aantrof in het drinkwater. Pas gistermiddag was het water weer schoon. In Bladel had men er weinig problemen mee.