Verstappen-superfan Pleun (14) te ziek om Max te ontmoeten

Hij woont maar op 500 meter afstand van het circuit van Zandvoort, waar Verstappen dit weekeinde te zien is. Toch gaat Pleun zijn grote idool niet in actie zien: door zijn spierziekte zit een uitstapje naar de racebaan er niet in. Zijn moeder plaatste een oproepje op Twitter, in de hoop dat Verstappen een gaatje in zijn agenda kan vinden voor de zieke jongen.