Verstrikte jonge zeehond gered door dierverzorgers Ecomare: ‘Onzeker of hij het gaat halen’

Een van de ernstigste gevallen

Het was een van de ernstigste gevallen die de verzorgers ooit hadden gezien, meldt Ecomare. Het net, een combinatie van nylon draad en touw, sneed diep in de nek van de jonge zeehond - een mannetje van circa dertig kilo, afgelopen winter geboren. De mondhoeken waren uitgescheurd en ook zijn bek was beschadigd.

De zeehond moet volgens Ecomare geruime tijd met het net hebben rondgezwommen. Doordat het dier groeide, is het touw steeds dieper in zijn vlees gaan snijden. Of hij het gaat redden, is nog onzeker. De dierenarts heeft de wonden ontsmet en hem medicijnen toegediend per injectie. Het is nu afwachten of hij zelf gaat eten en of hij herstelt. De zeehond heeft al wel een naam gekregen, die verwijst naar de onfortuinlijke verstrikking van het dier: Nylon.