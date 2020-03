‘Vertrekkend Denk-leider Kuzu beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag’

RIVM consta­teert ‘afvlakking’ maar is desondanks somberder dan vorige week

29 maart De bestrijdingsmaatregelen tegen het coronavirus hebben effect maar dat is minder dan het RIVM had verwacht. Dat zegt hoofd-modelleur Jacco Wallinga. Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu is ook ‘een stuk somberder’ over het aantal besmette patiënten dat op de intensive care terecht zal komen, blijkt.