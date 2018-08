Vertrekkende vluchten Schiphol weer op schema

Bakkerij in Amsterdam haalt naam 'Anne & Frank' van gevel na ophef

16:15 Een nieuwe bakkerij op de Raadhuisstraat in Amsterdam, om de hoek van het Anne Frank Huis, heeft zichzelf Anne & Frank genoemd. Op Twitter is ophef ontstaan over de naam: mensen noemen deze 'ongepast', 'smakeloos' tot 'misselijkmakend'. Inmiddels is de naam van de gevel.