Verwarde man (34) rent snelweg op: politie gebruikt taser om hem onder controle te krijgen

Een man (34) rende zondagochtend over de A1 bij Wilp, in de richting van Amersfoort. Hij liep met ontbloot bovenlijf van links naar rechts over de snelweg. Meerdere agenten zijn achter hem aangegaan en hebben de man getaserd om hem onder controle te krijgen. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

,,We kregen de indruk dat de man behoorlijk onder invloed van alcohol en drugs was. Onderzoek moet uitwijzen of dat ook zo is”, aldus politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. Waarom de man, die uit Nijmegen komt, dit deed is niet bekend.

Op hetzelfde moment dat dit speelde, rond 09.00 uur, volgde aan de andere kant van de snelweg tussen Apeldoorn en Deventer een aanrijding tussen een auto en een bergingsvoertuig.

De auto, een Opel Zafira, is door de klap in brand gevlogen, waarna de brandweer ingeschakeld werd. In de auto zat naast de automobilist ook een kind. Beide zijn niet gewond geraakt. Ze wisten op tijd uit het voertuig te komen. Wel is een ambulance ter plaatse gekomen voor een controle. De auto liep zoveel schade op dat het afgesleept moet worden.

Of de aanrijding iets te maken heeft met wat er is voorgevallen aan de andere kant met de verwarde man is nog niet duidelijk.

