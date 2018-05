Verwarde man steekt drie mensen neer in Den Haag

Video & UpdateOp het Johanna Westerdijkplein in Den Haag heeft een man vanmiddag drie mensen verwond met een mes. De dader is aangehouden en werd daarbij in zijn been geschoten.

De steekpartij vond omstreeks 14.00 uur plaats in de omgeving van station Hollands Spoor en de Haagse Hogeschool. De politie zette de omgeving ruim af met lint om onderzoek te kunnen doen. Bewoners van een groot complex aan de kade mochten hun huizen niet in of uit. Over de toedracht is nog niets bekend.

'Allahu akbar'

De verwarde man liep het Nova Café binnen en zou zijn eerste slachtoffer daar meerdere keren gestoken hebben. Daarna zou hij naar buiten zijn gelopen en nog twee mensen neer hebben gestoken. De gewonden werden eerst ter plaatse behandeld, waarna zij naar het ziekenhuis gebracht zijn. Hoe zij er aan toe zijn, is onduidelijk.

De aangehouden verdachte blijkt een bekende te zijn bij de politie vanwege verward gedrag. Op dit moment zijn er volgens de gemeente Den Haag geen signalen dat er meer speelt dan dit.

Max Gomaa zag als bewoner van het naastgelegen appartement hoe de verwarde man toesloeg. Hij wilde net naar het bevrijdingsfestival. ,,Ik zag het allemaal gebeuren. Eerst dacht ik dat hij aan het slaan was. We wilden we naar buiten gaan met ons groepje. Toen zagen we dat hij aan het steken was en zijn we naar buiten gegaan met natte handdoeken om te helpen.''

Volgens Gomaa moet er sprake zijn geweest van een ruzie. ,, Ik denk dat hij ruzie had gekregen in dat café en gewoon random mensen is gaan steken. Ook een fietser die voorbij kwam. Die was wel heel erg gestoken, ook in zijn nek. Echt fucked up. We zijn hem gaan helpen en ook een ander slachtoffer wat verderop.''

In nek gestoken

Ray Durham uit Amerika woont nu hier en had zijn moeder op bezoek die net even weg was: hij deed net een powernap en werd wakker van geschreeuw. ,,Ik zag die man liggen, gestoken in nek en arm, hij bloedde hevig. Later kwam er een tienermeisje, zij ging met die man in de ambulance. Ik heb de politie met swat-gear wel horen schieten, maar dat kon ik vanaf mijn balkon niet zien. Normaal is Nederkand zo safe, dat zeiden we gisteravond nog tegen de Nigeriaanse uber chauffeur. Helaas denk je tegenwoordig meteen aan wat er in Parijs en op andere plekken is gebeurd."

Op beelden die Omroep West publiceerde is te zien dat de politie de man meerdere keren onder vuur nam omdat hij weigerde om zijn mes los te laten. Op dat moment riep hij duidelijk hoorbaar 'allahu akbar'.

Volledig scherm De arrestatie van de verwarde man © Robert Langeweg