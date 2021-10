Verwoestend rapport over tragisch einde Famke (14): hulpverlening heeft gefaald

Botresten al 3,5 jaar vermiste opa Dirk (85) uit Kampen gevonden op bodem Noordzee

12 oktober De vermiste Dirk van den Belt (85) uit Kampen is gevonden. Vissers hebben maanden geleden botresten van hem van de Noordzeebodem opgevist. Een DNA-match bood afgelopen week duidelijkheid in een van de meest mysterieuze vermissingszaken van de afgelopen jaren: het is de al 3,5 jaar spoorloze man die is overleden.