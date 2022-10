Verzekeraar weigert ‘met bullshit’ rechtsbijstand, aldus Sywert: ‘We worden besmeurd’

Sywert van Lienden en zijn zakenpartner Bernd Damme eisen in kort geding dat hun verzekeraar, HDI Global Specialty SE, onmiddellijk ‘een redelijk bedrag’ aan rechtsbijstand betaalt. Ook moet er overleg komen over de hoogte van de vergoeding. De verzekeraar wil niet meewerken.

In juli ontsloeg de rechter Van Lienden en Damme bij de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA), die in coronatijd mondkapjes zou leveren, omdat ze werkten in strijd met hun eigen statuten. Volgens de rechtbank hadden de bestuurders niet goed nagedacht bij de oprichting van een commerciële bv, wat in strijd is met de belangen van een stichting zonder winstoogmerk.

Aan die zaak zijn kosten voor verweer verbonden, ook omdat Van Lienden en Damme in hoger beroep zijn gegaan, die volgens de verzekeraar niet gedekt zijn door de polis. Van Liendens advocaat, Hugo Bijleveld, zei vrijdag tijdens een kort geding in Rotterdam dat verzekeraar HDI door ‘trial bij media’ heeft besloten om haar handen van de eisers af te trekken. ,,Dat kan niet zomaar. Er zijn uitermate zwakke dekkingsweigeringsgronden.” De verzekeraar moet gewoon betalen, vindt de advocaat.

Niet definitief schuldig

Zeker omdat Van Lienden en Damme nog helemaal niet definitief schuldig zijn bevonden door de rechter in de grote mondkapjeszaak en opzet, een gegronde reden om niet te betalen, dus nu niet aan de orde is. Ondertussen blijven de juridische kosten, tot nu toe 15.000 euro, oplopen. HDI wil geen gesprek over vergoeding meer aangaan, ondanks pogingen daartoe van Van Lienden en Damme sinds afgelopen zomer.

Volgens Bijleveld gaat het om een ‘aannemelijke vordering’, ook richting hoger beroep, maar hij noemt geen bedrag. De eisers hebben liquiditeitsproblemen door beslagen en kunnen hun advocaten niet betalen. HDI-advocaat Jan Ekelmans zegt - overduidelijk tot onvrede van Van Lienden en Damme in de rechtszaal - dat de compagnons willens en wetens een aparte bv hebben opgericht zodat ze winst konden wegsluizen en dat daarover ook expres werd gezwegen. Dus is er volgens hem wel degelijk sprake van opzet.

Bewust onvolledig ingevuld

Ook zou de aanvraag voor de verzekering bewust onvolledig zijn ingevuld en is niet voldaan aan andere verplichtingen. Daarnaast gaat het volgens Ekelmans om een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders. Maar Van Lienden en Damme zijn - op last van de rechtbank - helemaal geen bestuurders meer en dus hoeven er geen kosten meer te worden vergoed. Sowieso hoeft de verzekeraar kosten voor verweer alleen maar te maken als dat wordt gevoerd op haar instructie en met haar advocaten. En dat was niet het geval.

Volgens Van Lienden zelf gaat het in dit kort geding om ‘een weigering van elementaire rechtsbescherming van mensen die in de knel zitten’. ,,Nu worden we in deze rechtbank besmeurd met bullshit, ondertussen komen er continu deurwaarders aan de deur. Terwijl ik in een doodgewone straat woon, ik ben helemaal niet de persoon die in de media van me is gemaakt.”

De kortgedingrechter doet uitspraak op 4 november, rond 14.00 uur.

