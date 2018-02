Vet! De schaatsen kunnen uit het vet

Hij is een Fries in hart en nieren, droomt een leven lang van schaatsen op natuurijs, is ook nog eens vice-voorzitter van de oudste schaatsclub ter wereld in Dokkum. Maar uitgerekend in de week dat het ernaar uitziet dat hij voor het eerst in zes jaar weer zijn rondjes kan maken, is Jack Raadsma niet in het land. Hij gaat skiën.

Balen. Absoluut. Maar het bestuurslid van de Koninklijke IJsclub Dockum ziet ook de zonnige kant ervan in. Want een vorstperiode in vakantietijd zou een enorme financiële opsteker zijn voor de club. De plaatselijke supermarkt is in elk geval al gestrikt om te zorgen voor een extra voorraad chocolademelk en chips, mocht het zover komen.

Hard vriezen

Zes centimeter ijs. Meer hebben ze hier niet nodig om de jeugd tot 14 jaar toe te laten. Twee centimeter extra en dan mag iedereen uit het Friese stadje het ijs op. Anderhalve week geleden was het in Dokkum al bijna zover. Toen lag er vier centimeter, maar trad de dooi weer in. Nu ligt er nog slechts een klein vliesje op het weiland dat tot 30 centimeter onder water is gezet. ,,Het is nog even afwachten, maar het begint absoluut te kriebelen'', zegt Raadsma.

Quote Het begint absoluut te kriebelen Jack Raadsma, bestuurslid van de Koninklijke IJsclub Dockum Als het aan de weerkundigen ligt, gaat het echt nog zo hard vriezen dat er op ondiepe wateren geschaatst kan worden. Normaal is het in deze tijd van het jaar 's nachts iets boven nul en overdag 6 of 7 graden. ,,Daar gaan we de komende periode vooral 's nachts ruim onder!'' weet meteoroloog Wilfred Janssen.



Zaterdagochtend is -10 graden mogelijk. ,,Maar dat ligt ook aan hoeveel bewolking er is en hoeveel wind er staat'', weet weervrouw Diana Woei. ,,Voor de maandagochtend hebben we -7 graden staan, maar aan de grond kan het nog kouder worden.''

Schaatsen

Het oosten van het land maakt het meeste kans op ijspret. Daar wordt een ijslaag van 4 tot 7 of 8 centimeter verwacht. ,,Toch een aardig ijsvloertje'', aldus Woei. ,,In het oosten vriest het het hardst. In het westen kan er ook minimaal 2 centimeter en maximaal 4 centimeter komen te liggen.''

Het wordt dus erop of eronder voor schaatsliefhebbers, maar de marathonschaatsers houden er stiekem al rekening mee. Dinsdag moet het mogelijk zijn om de eerste marathon op natuurijs te schaatsen, verwachten de ijsmeesters van de natuurijsverenigingen, die jaarlijks strijden om de eerste marathon.