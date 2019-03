Veteraan Willem is weer terug bij zijn strijdmakkers

Met een erewacht van Zuid-Koreaanse militairen en een diepe buiging van de minister van Veteranenzaken Pee Woo-jin kwam de as van De Buijzer gisteren al aan in Zuid-Korea. Vandaag krijgt hij tijdens een speciale ceremonie zijn laatste rustplaats naast de 117 Nederlanders die de Korea-oorlog niet overleefden op de erebegraafplaats in Busan.



De Buijzer was een van de 636 vrijwilligers die tussen in het Nederlands Detachement van de VN. Hij was ook een van de militairen die de laatste patrouille liep voordat op 26 juli 1953 een wapenstilstand werd getekend tussen Noord- en Zuid-Korea.



Die patrouille liep bijna fataal af voor De Buijzer. De groep van ongeveer 12 soldaten werd zwaar onder vuur genomen. Vijf collega’s overleefden de aanval niet. ,,Dat gevecht heeft misschien vijf minuten geduurd. Ik was zwaargewond aan mijn benen en zat onder de granaatscherven. Ik probeerde mijn tenen te bewegen. Gelukkig, die heb ik nog,’’ vertelde De Buijzer in een documentaire die over de Laatste Patrouille begin deze eeuw is gemaakt.