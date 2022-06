Veteranen blij met excuses Rutte voor Srebrenica: ‘Er valt een last van me af’

met videoDutchbat-veteranen zijn blij met de excuses die minister-president Mark Rutte vanmiddag aanbood voor de handelwijze van het kabinet rond het drama in Srebrenica in 1995. Hij deed dat tijdens een ‘dag van erkenning en waardering’ voor de veteranen van Dutchbat III op de Oranjekazerne in Schaarsbergen.

,,Er valt een last van mijn schouders af”, zei veteraan Alice Schutte. ,,Het was de afgelopen jaren alsof ik met een rugzak rondliep die steeds zwaarder werd. Die kan nu af.” Steeds zwaarder door het besef wat er in Srebrenica was gebeurd, maar zeker ook door wat de voormalige chauffeur noemde ,,de verwijten van de media” na terugkeer. De excuses die premier Rutte waren voor haar ,,heel belangrijk”, zei ze. ,,We kunnen de bladzijde nu omslaan en verder met ons leven.”

Bosnisch-Servische troepen hebben in 1995 ruim 8000 islamitische mannen en jongens vermoord na de val van een enclave die door de Nederlanders werd bewaakt. De Nederlandse blauwhelmen konden de massamoord niet voorkomen. Veel veteranen kampen sindsdien met het gevoel dat ze in de steek gelaten zijn en dat het ministerie van Defensie niet voor hen heeft gezorgd. Vorig jaar adviseerde een commissie het kabinet met eerherstel te komen en ‘erkenning en waardering’ uit te spreken.

Verkenner Axel Klerks kampt nog met psychische klachten als gevolg van zijn tijd in Srebrenica en de terugkeer erna: ,,We werden uitgemaakt voor moordenaars.” De excuses van de regering zijn voor hem een steun in de rug. ,,Ik ben terug geweest in Bosnië. Heb gezien hoe die mensen daar hun leven weer hebben opgebouwd. Dat moeten wij ook doen.”

Verwijten achteraf

,,De wereld liet het op een verschrikkelijke manier afweten”, zei Rutte in zijn toespraak. Hij sprak begrip uit voor ,,die gekmakende machteloosheid, dat je niet hebt kunnen doen waarvoor je ooit militair bent geworden – mensen beschermen, onze democratische rechtstaat verdedigen. Dat gevoel afgesneden te zijn van de buitenwereld, door alles en iedereen in de steek gelaten. En ook de gemakkelijke verwijten achteraf, van critici die zelf hoog en droog in het veilige Nederland zaten.”

Volgens de premier voelen de Dutchbat-veteranen het gebrek aan erkenning nog elke dag. ,,Erkenning voor het feit dat het mandaat, materieel en de militaire support tijdens de uitzending tekortschoten. Dat jullie op pad werden gestuurd met een opdracht die gaandeweg onuitvoerbaar bleek. Terwijl in de compound op een zeker moment zelfs aan de meest elementaire levensbehoeften tekort was.”

Volgens Rutte was er ook vanuit de politiek en de defensietop onvoldoende steun, toen een regen van onterechte kritiek neerdaalde, aldus de minister-president. ,,Sommige woorden zijn na 27 jaar nog steeds niet uitgesproken”, zei Rutte voordat hij excuses maakte. ,,Het is waar, en ook al vaak gezegd, dat de Srebrenica-missie plaatsvond onder een VN-mandaat. Maar dat doet niets af aan de speciale verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat voor de omstandigheden waaronder jullie werden uitgezonden, voor de opvang na terugkeer en voor het gebrek aan steun toen Dutchbat III in de beeldvorming onterecht in het beklaagdenbankje terecht kwam. Vandaag maak ik namens de Nederlandse regering excuses aan alle vrouwen en mannen van Dutchbat III. Aan jullie en aan de mensen die er vandaag niet bij zijn. Met de grootst mogelijke waardering en respect voor de manier waarop Dutchbat III onder moeilijke omstandigheden steeds heeft geprobeerd het goede te doen, zelfs toen dat eigenlijk niet meer ging.”

In Schaarsbergen werd een minuut stilte gehouden voor de burgerslachtoffers in Srebrenica en de twee Nederlandse soldaten die omkwamen. De meeste Dutchbatters kwamen destijds van de kazerne in Assen. Daar komt een zaterdag onthulde plaquette te staan.

Defensieminister Kajsa Ollongren, haar voorganger Ank Bijleveld, de Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim en de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, waren ook aanwezig bij de ceremonie. Voormalig Dichteres des Vaderlands Naomi Ester Naomie Perquin droeg een speciaal geschreven gedicht voor. De bijeenkomst vond plaats in de volle zon. Aanwezigen in uniform kregen te horen dat zij toestemming hadden om om hun jasjes uit te doen.

Ereteken voor Verdienste

De Dutchbatters hebben van defensieminister Ollongren het Ereteken voor Verdienste in brons gekregen. ,,Defensie is als werkgever tekort geschoten jegens jullie", zei zij in haar toespraak. ,,De veteranen van Dutchbat III hebben onvoldoende nazorg gekregen na hun missie waarin 27 jaar geleden het nagenoeg onmogelijke van hen is gevraagd; wetende dat velen vandaag de dag nog te kampen hebben met de gevolgen van deze VN-missie; geef ik namens Defensie met dit Ereteken voor Verdienste in Brons uitdrukking aan de permanente steun aan en verbondenheid met de veteranen van Dutchbat II", aldus de minister.

De voorzitter van van de Vereniging Dutchbat III, Olaf Nijeboer, sprak vanmiddag namens de veteranen. Hij haalde een collega aan die tegen een onderzoekscommissie heeft gezegd: “Als je een vaas kapot laat vallen en hij breekt, kun je sorry zeggen maar daar wordt ie niet heel van.”

Nijeboer: ,,Gelukkig gaat het niet over een vaas, maar om een relatie. In ons geval om een relatie tussen ons en het ministerie van defensie als werkgever en de regering als opdrachtgever. Anders dan bij een vaas kan een beschadigde relatie, hoe moeizaam soms ook, wel geheeld worden. Als ik thuis een situatie heb gehad waarin ik dingen heb gezegd of gedaan die niet slim waren, komt er uiteindelijk een gesprek. In dat gesprek geef ik aan dat ik bepaalde dingen beter niet had kunnen doen en sommige dingen beter niet had kunnen zeggen. Daar spreek je dan over met elkaar. Dat is wat er vandaag ook is gebeurd. Maar dat betekent zeker niet dat het al klaar is. Het is een goede start. Een start om elkaar opnieuw te leren vertrouwen. Elkaar te willen waarderen. Dat is een proces dat natuurlijk tijd kost. Je kan nog steeds boos zijn, verdrietig of gekwetst. Dat is niet meer dan normaal. Vandaag is een eerste stap gezet. We wandelen verder. Er is een initiatief opgestart dat gaat helpen bij het herstel van relaties. Met de maatschappij, de media, de internationale gemeenschap, de nabestaanden en alle overlevenden van de val.”

