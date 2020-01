Victor Vlam en Marcel Hensema in De Ochtend Show to go

Amerikadeskundige Victor Vlam en acteur/regisseur Marcel Hensema zijn 21 januari te gast in De Ochtend Show to go. Victor schuift aan om ons alles te vertellen over het impeachment-proces tegen de Amerikaanse president Donald Trump dat morgen de laatste fase ingaat en de rechtszaak tegen Harvey Weinstein. Marcel Hensema komt vertellen over zijn theatervoorstelling ‘In de Hens’, de film ‘Goud’ die draait op het IFFR Rotterdam en de nieuwe serie ‘Hollandse Hoop’ op BNNVara.

Morgen verschijnt ook het grote RIVM-onderzoek naar schadelijkheid van 5G-netwerken. Mensen zijn bang voor de elektromagnetische straling van 5G. Verslaggever David Bremmer praat ons bij.



Het dodelijke coronavirus uit de Chinese miljoenenstad Wuhan is zich aan het verspreiden. In Japan, Thailand en de Chinese steden Beijing en Shenzhen zijn meerdere mensen aangetroffen met het virus. We bellen erover met Aura Timen, hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding. En verslaggever Ellis Smulders staat morgen langs de A4 om de stemming te pijlen onder de automobilisten. Tien jaar geleden schreeuwden we nog moord en brand als we in de file stonden, maar nu wachten we rustig tot we weer kunnen rijden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

Moord op 15-jarige Megan

In de rechtbank van Breda wordt vandaag de moord op de 15-jarige Megan behandeld. Zij werd vorig jaar op klaarlichte dag in haar eigen huis doodgestoken. De hoofdverdachte is een 16-jarige klasgenoot van het meisje. We skypen met Pieter van Klinken, verslaggever van BN DeStem, die zich met deze zaak bezighoudt. Uit pure wanhoop zit Charlotte Bouwman sinds vanochtend als protestactie voor het Ministerie van Volksgezondheid. Ze heeft ernstige psychische problemen en wacht al ruim twee jaar tevergeefs op de juiste behandeling. We spreken met Charlotte 24 uur na het begin van haar actie.



Verslaggever Peter Boender neemt met Stefan Keukenkamp van De Stentor de Ruinerwold-zaak door. De vader (67) en klusjesman (58) van het verborgen gezin moeten morgen voor het eerst in het openbaar voor de rechter in Assen verschijnen. De twee worden ervan verdacht dat zij zes (inmiddels) jongvolwassenen hebben gegijzeld en tijdens de opvoeding hun gezondheid hebben benadeeld.

De Ochtend Show to go is iedere werkdag om 07.30 en 08.30 uur te zien op de website en Facebook van het AD. De show wordt maandag gepresenteerd door Hila Noorzai.

Volg De Ochtend show to go op Instagram, Twitter en Facebook.