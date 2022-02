Victoria Koblenko werd wakker met oorlog in geboorteland: ‘Ziet er heel slecht uit voor Oekraïne’

De aanval van Rusland doet de in Oekraïne geboren actrice Victoria Koblenko pijn. Lange tijd had ze hoop op een diplomatieke oplossing voor de crisis. Nu vreest ze het ergste voor haar geboorteland.

Al maanden volgt Victoria Koblenko (41), die getrouwd is met de Oekraïense oud-profvoetballer Evgeniy Levchenko, het nieuws op de voet. ,,Ik bleef er steeds heel rustig onder”, zegt Koblenko tegen deze site. ,,En ik was ervan overtuigd dat het niet zo ver zou komen, tot ik vanochtend vroeg wakker werd gebeld.”

Via Telegram-kanalen krijgt ze zoveel mogelijk actuele berichten, foto en video’s over de situatie in Oekraïne. Haar 5-jarige zoontje zag toevallig op een van die beelden een beschieting. ,,Ik moest hem uitleggen waarom raketten werden afgevuurd en wat oorlog is. Het was het meest surrealistische gesprek dat ik ooit met mijn zoontje heb gevoerd.’’

De afgelopen periode hield Koblenko contact met haar vrienden in de hoofdstad Kiev. ,,De scholen waren gesloten en veel mensen werden naar huis gestuurd. Het advies was om niet op hogere etages te gaan werken maar op de begane grond, in de buurt van schuilkelders.’’

Grenzen dicht

Niet helemaal gerust op de afloop van de crisis bood ze haar Oekraïense vrienden aan uit voorzorg naar Nederland te komen. Daarvoor is het nu te laat. ,, De grenzen zijn dicht.’'

Quote Ik vrees dat ze niet in staat zijn dit te winnen. Het ziet er heel slecht uit Victoria Koblenko Koblenko belde vanochtend haar moeder wakker om over de Russische aanval te vertellen. En gisteren ‘feliciteerde’ ze haar vader met een omstreden Russische feestdag: de ‘Dag van de verdedigers van het vaderland’. ,,Op die dag wordt in Rusland iedereen die in het leger heeft gediend geëerd’’, vertelt Koblenko. ,,Mijn vader diende vroeger in het leger van de Sovjet-Unie. In Oekraïne wordt deze dag niet meer gevierd. Het is luguber en symbolisch dat Rusland de aanval rond deze datum gepland heeft.’’

Waarschuwingen

Koblenko, die ook veel Russische vrienden in Rusland en Oekraïne heeft, vraagt zich af waarom westerse landen de waarschuwingen van de Amerikaanse president Joe Biden voor een oorlog niet eerder hebben opgepakt. ,,Ik hoor Wopke Hoekstra en Mark Rutte zeggen dat nu snel overlegd moet worden. Waarom is dat niet eerder gebeurd met alle informatie die er al was?” vraagt Koblenko zich af.

,,Aan de andere kant evacueerde de VS als eerste het ambassadepersoneel. Daar geef je ook een signaal mee af. Je zegt dat er oorlog komt en tegelijk laat je Oekraïne in de steek.”

Volgens Koblenko is er altijd ruime voor diplomatie en een gesprek. Maar ze is wel somber over hoe het nu verder gaat. ,,Wij zijn al een tijdje slachtoffer van een retoriek- en informatieoorlog’', zegt de actrice. ,,Die retoriek wordt door beide kampen gebezigd. Feit is dat Oekraïne van drie kanten wordt aangevallen. Ik vrees dat ze niet in staat zijn dit te winnen. Het ziet er heel slecht uit.’’

Nico de Borst.

Echtgenoot Levchenko belde direct met zijn familie in de regio Donetsk. De oud-profvoetballer is bestuurslid van de Nederlandse stichting Breath, die huizen in Oost-Oekraïne heeft waar straatkinderen worden opvangen. Bij voorzitter Nico de Borst staat het ‘kippenvel op de armen’. ,,Dit is een nachtmerrie. Ik maak me grote zorgen om wat ons nog te wachten staat”, zegt hij.

Breath heeft vier huizen met veertig kinderen en acht gastouders in regio’s Donbas en Charkov. Een van de huizen staat in Malinivka, vlakbij de grens met Rusland, op tien kilometer van een Oekraïense luchtmachtbasis die door de Russen bestookt wordt.

Ramen gesneuveld

De Borst houdt elk uur contact met zijn medewerkers daar. Die vertelden hem vanochtend dat ze nog geen Russische troepen de grens over hebben zien steken, en dat vooralsnog alleen militaire doelen gebombardeerd worden. ,,Door de luchtdruk van de bombardementen zijn ramen in ons huis in Malinivka gesneuveld.”

De kinderen, gastouders en medewerkers stonden op het punt geëvacueerd te worden naar Dnjepropetrovsk. Daarvoor is het nu te laat, zegt De Borst. ,,Het is te gevaarlijk om de families de weg op te sturen. In het hele land worden militaire doelen gebombardeerd. We weten niet welke kant we op moeten.’'

Mochten de bombardementen op de luchtmachtbasis toenemen, dan worden de bewoners van het huis in Malinivka alsnog geëvacueerd. ,,Onze mensen zijn goed voorbereid’', zegt De Borst. ,,De auto’s staan helemaal volgetankt klaar en we hebben extra medicijnen, eten en drinken ingeslagen. Er wordt nu gehamsterd bij supermarkten en benzinestations, waar je maximaal 20 liter per klant mag tanken.’'

Een van de vaste contactpersonen woont in Charkov. ,,Zijn moeder belde in paniek op omdat ze hoorde dat de stad gebombardeerd wordt. Zij woont net over de grens in Rusland. Tot 2014 stak je daar net zo makkelijk de grens over als wij naar België. Nu zal ze het moeilijk hebben daar. Door deze idiote actie worden ook familierelaties verbroken.’'

Een Oekraïens afweergeschut in Marioepol is gebombardeerd door Rusland