Victorie voor de boeren na een jaar heibel over stikstofreductie

VIDEO Aantal coronabe­smet­tin­gen vrijwel gelijk, wel meer ziekenhuis­op­na­mes

18 augustus De afgelopen week zijn er in Nederland 4013 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 23 minder dan vorige week. Dat meldt het RIVM vandaag. Na vijf weken van stijging, is dit de eerste week dat het aantal besmettingen stabiliseert. In de afgelopen 24 uur werden 489 mensen positief getest. Het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen is gestegen, dat zijn er twaalf en zeven meer dan vorige week.