Vier gewonden bij aanrijding tussen auto en lijnbus, ook kind slachtoffer

Zo sta je, volkomen legaal, ineens tussen de drugsvaten en ketels

Vaten vol chemicaliën, ketels en met vuilniszakken afgeplakte ramen. Het misdaadspel met escape room Het Verlaten Drugslab is met hulp van rechercheurs gemaakt om het zo écht mogelijk te laten lijken. ,,Een echt drugslab is alleen veel smeriger.’’ Het doel: zorgen dat Utrechters verdachte situaties in de stad vaker melden.