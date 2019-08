Vier gewonden na crash luchtballon in Limburg: 'Mandje stuiterde over de grond’

Dat meldt een woordvoerder van de politie in Limburg tegenover deze site. Volgens hem zijn de vier inzittenden met de schrik vrij gekomen. Ze zijn ter plaatse gecontroleerd door medisch personeel maar hadden geen zware verwondingen.

,,De luchtballon werd verrast door een flinke regenbui ter hoogte van Swalmen. Daardoor kwam hij in de problemen en werd hij door de wind meegevoerd", meldt de politiewoordvoerder, die van een soort windhoos spreekt. Volgens hem is het niet helemaal duidelijk of het om een crash ging of dat de ballonvaarder nog geprobeerd heeft de ballon gecontroleerd aan de grond te zetten. ,,Wij hebben van melders gehoord dat het op een crash leek. We waren er zelf niet bij.”

Een woordvoerder van de brandweer meldt aan het ANP dat de de ballon boven Roermond in de problemen kwam, toen het gevaarte werd overvallen door een onweer. Een poging om daar te landen mislukte, waarop in het naburige Swalmen nogmaals geprobeerd werd te landen. Dat mislukte, waarna de ballon hard op de grond terechtkwam, aldus de woordvoerder.

Volgens 1Limburg zouden meerdere mensen de ballon laag hebben zien overvliegen en hing het mandje onder de ballon scheef. Het zou niet duidelijk zijn of de noodlanding bewust is ingezet of omdat het om een crash ging. De crash vond iets voor 20.30 plaats in de Veestraat.