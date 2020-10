Vier jonge jongens opgepakt voor straatroof en mishandeling

video LIVE | ‘Ex-pre­mier Blair overtrad coronare­gels’, New York verbiedt bruiloft met 10.000 gasten

1:59 Voor de eerste keer is het aantal nieuwe coronagevallen wereldwijd gestegen met meer dan 400.000 op een dag. Europa heeft zich de afgelopen weken ontpopt tot het nieuwe epicentrum voor het coronavirus. In Nederland zijn in de afgelopen week meer dan 50.000 mensen besmet geraakt. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog. Lees hier het blog van de afgelopen dagen terug.