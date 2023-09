Vier lichtgewonden bij bloemencorso in Lichtenvoorde, reusachtig reptiel verliest staartstuk

,,We zijn erg geschrokken, dit is het laatste wat je wilt als organisatie”, zegt woordvoerder Brandt Keegstra van het corso. Van de vier lichtgewonden is een aantal doorverwezen naar de huisartsenpost, volgens Keegstra.

De wagen stond niet voor niets als eerste geprogrammeerd. De Collardosaurus, zoals het reptiel was gedoopt, had een van de blikvangers moeten worden van het bloemencorso in Lichtenvoorde.

Maar het beest verloor na een paar honderd meter al een stuk van zijn staart. Corsogroep Lansink-Bluiminck, die het dier in de afgelopen maanden had gebouwd, staakte daarna verdere deelname.

Hoe het incident kon gebeuren was zondagmiddag nog niet bekend. ,,Het was een bewegend deel en dat zou niet los moeten kunnen komen”, zegt Keegstra, die uitlegt dat alle corsowagens tijdens de bouwperiode drie keer worden gecheckt door een technische commissie. ,,Hoe dit mis kon gaan, weten we niet. Dat gaan we onderzoeken.”

De Collardosaurus van Lansink-Bluiminck verloor een deel van zijn staart.