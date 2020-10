Vier minderjarigen aangehouden voor dodelijke mishandeling van 73-jarige man in Arnhem

video Als Guus (7) een toverstok­je had, maakte hij alle kinderen met een spierziek­te beter

20:00 Als Guus (7) een toverstokje had, maakte hij in één klap alle kinderen die net als hij aan een spierziekte lijden beter. Maar omdat dat onmogelijk is, helpt hij als boegbeeld van de Stichting Spieren voor Spieren om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Want dankzij corona krijgt de stichting 50 procent minder inkomsten binnen.