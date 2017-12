Vier Syrische vluchtelingen opgepakt in Nederland om terrorisme en mensensmokkel

Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom reageert opgelucht. ,,Ik ben blij dat hij opgepakt is. In september werd ik van zijn aanwezigheid in Bergen op Zoom op de hoogte gesteld. De recherche heeft de man goed in de gaten gehouden.”



Volgens Petter is Bergen op Zoom alert op eventuele problemen met vluchtelingen. ,,Tot nu toe wordt de Syrische gemeenschap strak gecontroleerd”, aldus Petter. De burgemeester kan niet zeggen hoe groot de Syrische gemeenschap in zijn stad is. ,,Daar kan ik geen uitspraken over doen. We doen regelmatig navraag binnen de gemeenschap. Nader onderzoek is raadzaam.”