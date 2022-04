Vier zwaargewonden bij ernstig auto-ongeluk in Havelte

Buren vinden overleden man vastgebon­den in zijn woning, klopjacht op daders van roofmoord

De bewoner van een appartement in de Utrechtse wijk Lunetten die woensdagavond dood werd aangetroffen, is slachtoffer van een misdrijf. Flatgenoten vonden de man terwijl hij vastgebonden was. De politie is een klopjacht gestart naar de dader(s).

14 april