Vierde beveiliger in beeld voor kluisjesroof Oudenbosch

VideoHet net lijkt zich steeds verder te sluiten rond de daders van de kluisjesroof bij Rabobank in Oudenbosch. De recherche heeft een vierde verdachte in het vizier. Het zou opnieuw gaan om een oud-medewerker van beveiligingsbedrijf EBN uit Breda.

De recherche denkt dat de man een van de twee dieven is die in het weekeinde ruim driehonderd safeloketten hebben opengebroken en leeggeroofd. Het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat de buit zo'n 10 miljoen euro bedraagt.

Dat bevestigen bronnen rond het onderzoek. De politie is er nog niet in geslaagd de nieuwe verdachte op te sporen. Intussen zoekt de politie al weken naar een andere oud-EBN'er die de tweede dief uit de bank zou zijn. Deze inwoner van Etten-Leur lijkt met de noorderzon te zijn vertrokken. Toen de recherche recent huiszoeking deed maakte zijn huis een onbewoonde indruk.

Bewakingsbeelden

Het onderzoeksteam heeft de twee oud-EBN'ers letterlijk in beeld gekregen via bewakingscamera's in of bij de bank. Getuigen hebben hen op beelden herkend. Mogelijk gaat het om een filmpje dat bij Opsporing Verzocht is uitgezonden. Daarop is te zien dat twee kluisjesrovers het bankgebouw aan de achterkant verlaten, met in hun handen vuilniszakken vol geld en andere buit.

Alle vier de huidige verdachten van de miljoenenroof hebben dus een band met EBN. Dat bedrijf droeg mede zorg voor de beveiliging en afsluiting van de bank. In april arresteerde de politie als eerste verdachten twee bij EBN-werknemers uit Roosendaal en Etten-Leur (43 en 46). Deze beveiligers kwamen in het weekeinde meermaals in actie bij de Rabobankvestiging, precies op de momenten dat de dieven de bank- in en uitgingen.



De twee verschijnen vanmiddag voor het eerst in het openbaar voor de rechter. Dat gebeurt tijdens een pro forma-zitting in Breda.

Gebaren

Het Openbaar Ministerie denkt dat het duo de twee dieven de bank heeft binnen gesmokkeld, onder meer door het alarm te manipuleren. Ook zouden ze op die vrijdagavond de safeloketten uit de grote kelderkluis hebben gehaald, zodat hun handlangers ze in het weekeinde konden leegroven. Die avond blijkt de kluisdeur tegen de procedure in bijna een uur te hebben opengestaan, terwijl de twee beveiligers als enigen in het gebouw aanwezig waren.

Justitie beschikt ook over bewakingsbeelden waarop te zien is dat de twee opgepakte EBN-beveiligers via gebaren contact hebben met (vermoedelijk) medeverdachten in de bank.

