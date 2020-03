Viering Koningsdag gaat niet door vanwege coronavirus

Bespotte gasmasker­vrouw slaat terug: ‘Ik draag dit niet door corona maar vanwege allergieën’

15:50 Yvonne Fiselier uit Deventer wordt ten onrechte bespot, omdat iemand haar in een plaatselijke Jumbo-supermarkt filmde terwijl ze met een gasmasker, inclusief twee imposante luchtfilters, boodschappen aan het doen was. De beelden werden zonder haar toestemming op sociale media gezet met daarbij opmerkingen als zou de ‘hamsterende’ vrouw zich wel heel extreem beschermen tegen het coronavirus. De werkelijkheid, zo benadrukt Fiselier, is heel anders.