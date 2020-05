Vijf doden bij drama in Scheveningen: ‘Voor Nederland is dit ongekend’

Ook totale sterftecij­fer laat zien dat coronavi­rus op retour is

13:33 De daling van het aantal coronadoden is ook terug te zien in het totale sterftecijfer. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de week van 27 april tot en met 3 mei overleden een kleine 600 mensen minder dan een week ervoor.