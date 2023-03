Vijf grootste steden willen meer geld van minister De Jonge, vrezen na wooncrisis ook voor bouwcrisis

Door hoge bouwkosten, stijgende rente en personeelstekorten lopen volgens de Amsterdamse wethouder Reinier van Dantzig in de vijf steden zo’n 40.000 woningen grote kans op vertraging. Samen met de woningbouwwethouders van Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven vraagt hij in een gezamenlijke brief om hulp aan minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting).

Zo willen de wethouders dat er een ‘bouwstartpremie' wordt ingevoerd, wat betekent dat het Rijk nog voor de eerste paal de grond ingaat een extra financiële bijdrage doet aan woningbouwprojecten. Daarmee moeten ontwikkelaars die de marktontwikkelingen vrezen over de streep getrokken worden, met name bij sociale woningbouwprojecten waar minder winsten gehaald kunnen worden. De hoogte van het bedrag moet nog worden uitgewerkt.

Bouwgarantie

Ook moet er een bouwgarantie worden afgegeven, waarbij het Rijk garant staat voor het risico dat gebouwde woningen niet verkocht worden. Gebruikelijk is dat 70 à 80 procent van de koopwoningen verkocht moet zijn voordat de bouw begint, om de risico’s af te dekken. Maar kopers twijfelen meer, stappen later in en daarmee worden de risico’s groter. Door als overheid bijvoorbeeld 20 procent garant te staan kan de bouw al beginnen bij een voorverkoop van 50 procent.

Onlangs nog werden in Diemen kopers van een woning bij nieuwbouwproject Park Valley onaangenaam verrast toen hun koopcontract werd ontbonden. Van de in totaal 75 woningen was slechts 13 procent verkocht. Volgens projectontwikkelaar BPD waren potentiële kopers terughoudend geworden vanwege de plotseling sterk gestegen rente en het lage consumentenvertrouwen en was de bouw op dit moment niet meer rond te rekenen.

Tijdelijke maatregelen

De maatregelen moeten volgens de wethouders tijdelijk zijn, voor het hele land gelden en ervoor zorgen dat ontwikkelaars genoeg vertrouwen houden om toch te starten met woningbouw. Amsterdam verlaagde eerder al de grondprijzen en werkt aan versimpeling van regels, maar dat is volgens wethouder Van Dantzig niet voldoende.

Van Dantzig: ,,Ontwikkelaars moeten wel weten dat ze aan het einde van de rit hun geld terugkrijgen, anders gaan ze niet bouwen. We zijn het aan de woningzoekenden van Nederland verplicht er alles aan te doen om de wooncrisis geen bouwcrisis te laten worden.”