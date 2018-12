Vijf jaar in Mali: nuttig avontuur of missie zonder voorwaarts?

Onlangs ontving ik een briefkaart van het ministerie van Defensie. Op de voorkant: jeeps die een spoor trokken door een koperkleurige woestijn. Het bijschrift: ‘Groeten uit Mali’.



Ik wist meteen dat de kaart afkomstig was van mijn neef, voor de tweede keer op uitzending in Mali. De tekst bevatte een voor hem kenmerkende mengeling van ironie en grootspraak, opgetekend in een al even kenmerkend hanenpoten-handschrift. ‘Ik wacht in de loopgraaf tot we voorwaarts moeten’, luidde de eerste zin. ‘De vijand is sterk en onverbiddelijk, maar we houden stand.’



Uiteindelijk is dat wat de meeste militairen drijft, of ze dat nou toegeven of niet: de hoop op heldendom. Of, in een bescheidener variant, de hoop om van nut te zijn. Koesteren de Nederlandse militairen in Mali die hoop ook nu nog, nu ze weten hun missie volgend jaar op 1 mei eindigt?