Vijf mensen opgepakt voor handel in honderden valse coronabewijzen

De politie heeft vandaag vier mannen en een vrouw opgepakt voor de handel in honderden valse coronabewijzen. Mogelijk verdienden ze daar tienduizenden euro's mee. In dezelfde zaak is de politie op zoek naar nog eens drie verdachten.

De zaak kwam aan het rollen nadat eind vorig jaar op Schiphol al eens vijf GGD-medewerkers werden opgepakt voor het aanmaken van valse coronabewijzen. Daarmee konden mensen met corona toch een groen vinkje krijgen in de app, waarmee ze konden reizen of de horeca in konden.

Eén van de verdachten van toen, gebruikte tussenhandelaren. Daar horen de vijf nu opgepakte verdachten bij, zegt de politie. Het gaat om mensen tussen de 22 en 37 jaar oud uit De Rijp, Amsterdam, Amstelveen, Almere en Utrecht. Tijdens het onderzoek zijn acht woningen doorzocht. Vier mensen werden direct aangehouden, de vijfde meldde zich later op het bureau.

Bij de verdachten kon op bestelling een vals negatief testresultaat of vaccinatiebewijs worden aangevraagd, door een simpel WhatsApp’je te sturen met een BSN-nummer en geboortedatum. De uitzendkracht die voor de GGD op Schiphol werkte, kon daarmee een QR-bewijs maken, dat hij aan de tussenhandelaren verkocht. ‘Op deze manier verhandelden zij tientallen tot honderden codes per persoon, voor honderden euro’s per code', stelt de politie.

BSN-nummers van kopers bekend

In totaal zijn er volgens de politie acht hoofd-handelaren, van wie er drie nog op vrije voeten zijn. Naast hen heeft de recherche ook kleinere handelaren op de korrel, die minder QR-codes hebben verstrekt. Ook beschikt de politie over de BSN-nummers van de kopers. Of hen ook een straf boven het hoofd hangt, is niet bekendgemaakt. De politie benadrukt dat het heel onverstandig is om een persoonlijk en vertrouwelijk BSN-nummer met onbekenden te delen, omdat de kans bestaat dat het misbruikt wordt voor identiteitsfraude.

Het is zeker niet voor het eerst dat mensen worden opgepakt voor de handel in QR-codes. De GGD huurde in de hoogtijdagen van corona veel uitzendkrachten in, waar misbruik van werd gemaakt. In het afgelopen jaar bekeek de politie zaken van zeker een tiental verdachten door het hele land.