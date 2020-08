Storm Francis is onderweg naar Nederland en zorgt later vanavond en morgenochtend voor windkracht 9 met daarbij zeer zware windstoten van zo’n 100 kilometer per uur, vooral aan de kust. Oppassen geblazen, is het devies. Vijf tips om - zoveel mogelijk - schadevrij de zomerstorm door te komen.

1) Red de trampoline (en andere tuinspullen)

De trampolines waren eerder dit jaar, tijdens de lockdown, niet aan te slepen, maar vormen nu een extra risico tijdens de storm. De meteorologen van Weerplaza waarschuwen dat zware windstoten met de trampolines aan de haal kunnen gaan. Zet ze dus goed vast. Die partytent in de tuin kun je maar beter even afbreken, leg andere lichte, losse spullen binnen. Vergeet dat opblaaszwembad niet en haal - vanzelfsprekend - de was van de lijn om te voorkomen dat er een verdwaalde onderbroek in de tuin van de buren waait.

2) Parkeer (of kampeer) niet onder de bomen

De bomen staan nog vol in het blad én door de droogte van de laatste jaren zijn veel bomen verzwakt. De kans is daardoor veel groter dat takken afbreken en zo schade veroorzaken. Ook zijn ze soms slechter geworteld door de droogte, en kunnen ze makkelijker omwaaien, stelt Weeronline. Parkeer je auto dus liever niet onder een boom. En wie nog vakantie viert in eigen land en op de camping staat, doet er goed aan om even een ander plekje te zoeken dan ónder die boom. Wat extra scheerlijnen spannen om de tent beter bestand te maken tegen de wind, kan ook geen kwaad. ,,Veel voortenten worden afgebroken, dat is het kwetsbaarste deel. Sommige caravans worden gedraaid zodat ze met de rug naar de wind staan”, weet Jeanette Dijkshoorn, eigenaresse van Polderflora Camping & Chalets in Alphen aan den Rijn.

Twee weken geleden moesten campinggasten in Gelderland de schade herstellen na fikse regen- en onweersbuien.

3) Vermijd het bos

Stel die boswandeling nog even uit. Het kan takken en twijgjes gaan ‘regenen’ en verzwakte bomen kunnen omwaaien. In Rotterdam wordt gewaarschuwd, maar dat is lang niet overal nodig. ,,Gebruik je gezonde verstand”, zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. Hun boswachters gaan na de storm direct op pad om de schade te inventariseren. ,,Om paden vrij te maken en te controleren of er nog bomen beschadigd zijn die op het punt staan om om te vallen. Ook halen ze losse takken weg die in een andere boom zijn gewaaid en nog kunnen vallen.” Of een dag na de storm wel een goed moment is voor een boswandeling, hangt helemaal af van welke impact de storm precies heeft. ,,Dat kunnen we pas achteraf zeggen.”

4) Ga niet de weg op met de caravan

Camper- en caravanhouders die eigenlijk woensdagochtend van de camping willen vertrekken, doen er verstandig aan om óf vandaag alvast hun biezen te pakken óf pas morgen later op de middag, als de wind is gaan liggen. Rijden met een aanhanger of caravan zal een beproeving zijn met windkracht 7 tot 9, zeker op dammen en dijken waar de wind vrij spel heeft. Bovendien kunnen wegen afgesloten worden voor automobilisten met een aanhanger of caravan, bijvoorbeeld de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen.

5) Vergeet ramen niet te sluiten

Een open deur, maar toch vergeten mensen ‘t vaak: sluit de ramen. Ook al gaat het vooral hard waaien en is de kans op regen wat minder groot. ,,Een klapperend raam kan voor flink wat ellende zorgen bij een rukwind. Als die eruit vliegt, dan zit je met een open raam volledig in de storm”, zegt Joost van Buchem van verzekeraar Interpolis. ,,We weten nu dat Francis eraan komt, dus gebruik de tijd om je voor te bereiden. En een goede voor ná de storm: maak een foto van de schade maar ruim het daarna onmiddellijk op. Stel dat je een kapotte dakpan laat liggen en er komt nog een storm, dan zorgt dat mogelijk voor nieuwe schade.”

Storm Francis zorgt voor flinke windstoten.