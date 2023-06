Vijfhonderd e-mailadressen van ABP-gepensioneerden gelekt na ‘menselijke fout’

vroegdementie Ineens lukt het Astrid niet meer om ketting om te doen: ‘We helpen haar nu met alles’

Astrid is secuur in haar werk bij een juwelier. Maar ineens lukt het niet meer een kettinkje om te doen, of gaatjes voor oorbellen te schieten. Na het consulteren van een opticien en oogarts blíjven de klachten én vragen. Totdat het jaar erop in 2018 de diagnose wordt gesteld: PCA, een hersenaandoening die eerst het gezichtsvermogen aantast en later tot dementie kan leiden.