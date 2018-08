Vijftien en vermoord, hoe Brabants dorp zweeg over dood Annouschka

„Ze ging te werk als in een detectiveroman van Agatha Christie, hoorde ik”, vertelt haar moeder. „Ze had handschoenen aan toen ze de brief tikte en toen ze die op de bus deed.” Ze was voorzichtig, zoveel is wel duidelijk. En met reden. ‘Ik wil graag anoniem blijven, want als ze weten wat ik gezegd heb, word ik vermoord’, schrijft ze in de tweede zin van haar brief.



Ze doelt op de kroegbaas, met wiens stiefzoon Annouschka ooit verkering had. In de moordzaak van Wies Hensen werd de kastelein opgepakt als verdachte, overigens samen met Annouschka’s ex-vriendje en nog een derde man. Het trio zat een paar weken vast, maar uiteindelijk was er onvoldoende bewijs. Dat is er nog minder in de zaak van Annouschka. De politie vindt, uitgezonderd de waarschuwing van Annouschka in haar eigen brief, geen aanwijzing dat de kroegbaas betrokken zou zijn bij haar dood.



De enige serieuze verdachte in al die jaren komt uit een heel andere hoek. Zonder dat de media het weten wordt in mei 1990 een dan 19-jarige jongen opgepakt. Patrick is zijn naam. Hij heeft weliswaar een relatie, maar spreekt in de weken voor de verdwijning een paar keer stiekem met Annouschka af. Maar niet op de bewuste avond, houdt hij vol. Nog geen dag na zijn aanhouding staat hij alweer op straat.