Vijftien maanden cel voor scoutingleider uit Elst voor bezit en maken kinderporno

BV de Liefde Geen Tinder of datingsi­tes voor Christa (46): ‘Liefst wil ik dat het organisch gaat’

8 september In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Vind maar eens een date in coronatijd. Christa (46) woont op een Wadden­eiland, dus voor haar is het extra lastig.