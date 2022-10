Vijftig Oranjefans laten WK-reis door Qatar betalen: ‘Dan heb je het echt niet helemaal begrepen’

ING-kantoren door klimaatac­ti­vis­ten afgezet als ‘plaats delict’, meerdere arresta­ties

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben zaterdag door het hele land ING-kantoren bezet. Zij protesteren daarmee tegen de grote hoeveelheden geld die de bank in de fossiele industrie steekt. Onder meer bij ING-kantoren in Amsterdam, Nijmegen en Arnhem werd gedemonstreerd. In Amsterdam zijn twee personen aangehouden.

29 oktober