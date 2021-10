Vijftig uur uit je dak in je trainingspak en dan een ton in je zak: Kevin en Lisanne gaan ervoor

Alsnog de prik halen tegen corona: ‘Ik moet mijn principes laten varen’

7 oktober Jongeren in Twente laten zich alsnog massaal vaccineren tegen corona. Sinds een QR-code of een negatief testbewijs nodig is voor bijvoorbeeld horeca en sportkantines, verdubbelde de toeloop bij de pop-uplocaties van de GGD Twente.