Vijftig uur werkstraf voor FC Groningen-keeper Padt na bedreigen conducteurs

De rechter ging gedeeltelijk mee met de eis van de officier van justitie, die een onvoorwaardelijke werkstraf van zeventig uur passend vond. Het Openbaar Ministerie (OM) besloot in november Padt te vervolgen, nadat de 28-jarige doelman zich had misdragen in een trein. Padt stapte na afloop van de verloren competitiewedstrijd tegen AZ in de trein vanaf het station Groningen Europark naar zijn woonplaats Kropswolde, een rit van amper vijf minuten. Padt had geen geldig vervoersbewijs.

‘Je weet wel wie ik ben’

Mishandeling – het derde strafbare feit waarvoor Padt zich moest verantwoorden – ontkende hij. ,,Ik hield mijn armen laag, tot ik een of twee keer was geduwd'', zei Padt. ,,Vervolgens werd er met een vinger dreigend naar me gewezen. Die heb ik weggeduwd. Toen heb ik, denk ik, met zijn hand tegen zijn gezicht geduwd. Maar ik heb hem niet geslagen.'' ,,Ik kon mijn ID-kaart niet vinden toen de boete werd uitgeschreven'', vervolgde Padt. ,,Daarop zei ik: je weet wel wie ik ben. Daarmee bedoelde ik te zeggen: ze konden op Google zoeken wie ik was als ze me niet vertrouwden. Bijvoorbeeld als ze dachten dat ik een valse naam opgaf.''

Media-aandacht

De zaak werd in september breed uitgemeten in de media. Volgens de officier van justitie was dat geen argument voor strafvermindering. ,,De verdachte is zelf de belangrijkste oorzaak geweest van de media-aandacht. Dit roep je over jezelf af door je zo te misdragen. Voor veel fans is Padt een idool. Een goed voorbeeld voor zijn fans is hij absoluut niet geweest. Hij zoekt de confrontatie, mishandelt en bedreigt de conducteurs en spuugt op kleding. De enige manier waarop hij zich heeft onderscheiden, is met zijn gewelddadige en misdadige gedrag.’’



Volgens Padt is nog niet met Groningen gesproken over de gevolgen van deze zaak voor zijn dienstverband bij de club. ,,We wilden eerst de uitkomst van deze zaak horen. Dan zien we wel verder. Ik krijg dagelijks berichten en grappen over wat er is gebeurd. Mijn familie heeft er ook mee te maken. Dit is iets wat ik mijn hele leven met me meedraag.’’