Vinders leveren ruim duizend euro van 'strooiende verwarde man' in

Gisteren kreeg de politie een melding binnen over de verwarde man. Toen de agenten ter plaatse kwamen, droegen ze hem over aan hulpverleners, en raapten het briefgeld dat er nog lag op. Omdat niet duidelijk was hoeveel mensen geld hadden meegenomen, plaatste de politie vervolgens een oproep op Facebook: ,,We vragen mensen die geld hebben meegenomen, om dat niet te houden, maar naar het politiebureau te brengen."



De politie is blij verrast door het aantal mensen dat hun vondst al terugbracht. Toch is nog niet al het briefgeld terecht. ,,We hopen dat er nog veel meer mensen zich bedenken en afstand doen van het geld. Besef alsjeblieft wel dat de verwarde man het mogelijk in de toekomst zelf nodig zou kunnen hebben."



Het is onduidelijk wat de herkomst van het geld is. Ook is niet bekend hoeveel geld de man gisteren over de straat uitstrooide.