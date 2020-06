Viruswaanzin na verbod demonstratie: ‘Kom morgen niet naar Malieveld’

Viruswaanzin roept mensen op om morgen niet naar het Malieveld in Den Haag te komen. De groep die zich verzet tegen de coronaregels had een kort geding aangespannen om een verbod te voorkomen op de voor morgen aangekondigde demonstratie. De rechtbank hield vandaag vast aan het door waarnemend burgemeester Johan Remkes opgelegde verbod.

,,We willen geen herhaling van de rellen van vorige week en roepen mensen daarom op om niet naar het Malieveld te komen”, reageert advocaat Jeroen Pols van Viruswaanzin. ,,Nederland heeft al genoeg schade geleden door de maatregelen. Wij hebben blijkbaar geen recht op een betoging en gaan er daarom ook geen energie meer instoppen. We gaan ons richten op een andere actie waar we iedereen voor nodig hebben. We komen volgende week met meer details naar buiten.”

Maandag volgt een toelichting op de uitspraak van de rechter. Burgemeester Remkes van Den Haag verbood ook vorige week een demonstratie van Viruswaanzin, waarop de groep eveneens reageerde met het aanspannen van een kort geding. Na dat verbod verschenen afgelopen zondag toch betogers op het Malieveld, waarna ongeregeldheden ontstonden. Ongeveer vierhonderd mensen werden gearresteerd.

Remkes vreest morgen opnieuw ‘ernstige wanordelijkheden’. Bovendien zouden de organisatoren volgens de gemeente niet bereid of in staat zijn om voor een ‘ordelijk verloop’ te zorgen.

Dansen

Vandaag is ook de politie in Amsterdam alert op demonstranten op de Dam. Organisatoren wilden met de demonstratie-rave aandacht vragen voor ‘de ondernemers, creatieve geesten en festivals in Nederland’. Het zou een vreedzaam protest moeten worden ‘waar we samen dansen tegen het scheve coronabeleid.’

Amsterdam besloot de demonstratie te verbieden omdat het ‘te veel elementen van vermaak in zich zou hebben en dus wordt aangemerkt als evenement’, wat in strijd is met de noodverordening. Op Facebook hadden duizenden mensen zich aangemeld voor de actie op de Dam.

,,Het is moeilijk voorspelbaar hoeveel mensen er uiteindelijk naar de Dam toekomen. We doen dit uit voorzorg", aldus een politiewoordvoerder tegenover AT5. Er stonden politieauto’s en ME-busjes klaar. In de loop van de dag kwamen er volgens de politie kwamen er in de loop van de dag af en toe wel plukjes mensen om te demonstreren. Maar dat ging niet alleen om corona, ook tegen racisme.

Deze mensen werden doorverwezen naar het Museumplein, waar demonstreren wel mag. ,,We blijven voorlopig nog op de Dam vanwege het onvoorspelbare karakter van de demonstratie”, aldus een woordvoerder van de politie.

De organisatie heeft mensen gevraagd om zich morgen aan te sluiten bij het protest op het Malieveld in Den Haag van Viruswaanzin. Op het nieuws over het verbod op de demonstratie en de oproep van de advocaat hebben ze nog niet gereageerd.