Viruswaarheid wraakt rechter na onenigheid over vonnis avondklok

Protestgroep Viruswaarheid wraakt het Gerechtshof in Den Haag tijdens het proces over het handhaven van de avondklok. Dat gebeurde na een aanvaring met de voorzitter van het Gerechtshof. Willem Engel, het gezicht van Viruswaarheid, ondersteunde de wraking.

De voorzitter van het Gerechtshof heeft de zitting geschorst. Ze dreigde daarvoor jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid uit de zaal te zetten. Die was het oneens met de manier waarop de zitting verliep.

Zaak

De zaak over het al dan niet handhaven van de avondklok begon vanmiddag kort na 16.00 uur in het hof in Den Haag. De rechter besloot in kort geding dat de avondklok van tafel moet, de overheid ging daar direct tegen in het verweer.

In een zogeheten schorsingsincident vraagt de overheid aan de rechter de avondklok te handhaven tot er een hoger beroep in de zaak is geweest. Protestgroep Viruswaarheid had een kort geding aangespannen tegen de omstreden avondklok.

‘Grote vraagtekens’

De rechtbank van Den Haag oordeelde eerder vandaag dat de juridische onderbouwing van de avondklok onvoldoende is. Ook zet de rechtbank ‘grote vraagtekens’ bij de feitelijke onderbouwing van de noodzaak van de avondklok. Rutte noemde het vonnis “zonder meer een tegenvaller.” Hij zei ervan “overtuigd te zijn dat wij wel de inhoudelijke en juridische argumenten aan onze kant hebben. Vandaar dat hoger beroep.”

Het kabinet gaat ervan uit dat het het beroep zal winnen. Rutte wilde niet ingaan op mogelijke gevolgen van de uitspraak. Die hebben volgens hem pas zin als de Staat ook in het hoger beroep ongelijk krijgt. ,,Voorlopig geldt nu natuurlijk het hoger beroep en verwachten wij ook dat we een sterke case hebben.”

Dat er toch een spoedwet wordt geregeld om de avondklok in vast te leggen, is ‘ten overvloede’, benadrukten Rutte en Grapperhaus. Het invoeren van die spoedwet is snel te regelen, verwacht Rutte, hoewel hij daarbij hulp van de Tweede en Eerste Kamer nodig zal hebben. De Raad van State is al om een spoedadvies over het nieuwe wetsvoorstel gevraagd.

Volledig scherm Foto ter illustratie. De Nederlandse Staat heeft een hoger beroep aangetekend tegen het vonnis over de avondklok. © Videostill