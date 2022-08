Vlag met hakenkruis boven de A1, hooirollen in brand gestoken langs A15

Bij Stroe, ter hoogte van de Stroeërschoolweg, werden autobanden in brand gestoken. Of deze drie incidenten allemaal te maken hebben met de boerenprotesten, is niet duidelijk.

De brandweer werd om 22.15 uur opgeroepen voor de buitenbrand langs de snelweg richting Tiel. Het is de derde keer binnen 24 uur dat er langs de A15 ter hoogte van Ochten hooirollen in brand stonden. De andere branden werden later in de nacht ontdekt. De toerit richting Tiel is een paar uur afgesloten geweest.