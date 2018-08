Vleeshandelaar legt zich neer bij celstraf voor 'kipcash'-zaak

De 77-jarige Roermondse vleeshandelaar werd begin dit jaar veroordeeld . Van Rey moet effectief nog tien maanden van zijn straf uitzitten, omdat hij eerder al acht maanden in voorarrest zat. Ondanks dat zijn advocaat in februari van dit jaar spraak van een 'mooi resultaat', besloot Van Rey tegen de uitspraak in Hoger beroep te gaan, schrijft De Limburger . De vleeshandelaar legt zich nu neer bij zijn celstraf. Tegen hem was eerder vier jaar cel geëist . Gitte Stevens, de advocaat van Van Rey laat weten dat de vleeshandelaar afziet van het hoger beroep 'om hem moverende redenen.' Verder wil ze tegen de krant geen commentaar geven op de kwestie. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is inmiddels een schikking getroffen met Van Rey. Hij moet 1,1 miljoen euro betalen aan de staat ter compensatie voor het geld dat hij verdiende met de handel. Ook heeft de Roermondse handelaar een regeling met De Belastingdienst getroffen.

Kipcash

In de zogenaamde ‘Kipcash’-zaak werden de rollades als bevroren lading in containers verscheept en naar Aruba gesmokkeld. Op die manier werden miljoenen aan crimineel geld witgewassen.



Van Rey is eigenaar van een vleesbedrijf in Roermond en heeft toegegeven het geld te hebben verpakt in de koprollades, de zogeheten kipcash. Ook gaf de hoofdverdachte twee transporten in 2014 en 2015 toe.



De werkwijze was volgens justitie ingenieus. Van Rey kookte de kip, totdat het vlees uit elkaar viel. Het contante geld werd vacuüm in plastic verpakt. Het geld werd in het vlees gestopt en vervolgens tot een rollade gemaakt. Op die manier werd zeker 6 miljoen euro verstopt. In juni 2015 sloegen speurhonden aan bij een van de transporten.