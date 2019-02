Vliegeropleiding luchtmacht dicht door te weinig instructeurs

Leraar kijkt porno in de klas, scholieren kijken per ongeluk mee op beamer

19:58 Een docent van het Staring College in Lochem (de Achterhoek) is donderdag geschorst nadat hij porno keek in een klaslokaal. Leerlingen waren daar getuige van, omdat de computer van de man aan een beamer was gekoppeld. De scholieren legden het tafereel op video vast. Het schoolbestuur noemt het incident ‘onacceptabel’ en heeft de docent geschorst.