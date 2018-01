Vliegtuig terug naar Schiphol: vijftien mensen onwel

De passagiers en medewerkers zijn door de brandweer uit het toestel gehaald, maar konden wel zelf lopen. Het gaat om acht crewleden en zeven passagiers die zich onwel voelden. Volgens een woordvoerder van de luchthaven is nog onduidelijk wat er precies aan de hand was en worden de mensen momenteel onderzocht door een medisch team. De vijftien slachtoffers hoeven niet naar het ziekenhuis. ,,Het lijkt wat dat betreft, mee te vallen.'' ,,Een bijzonder voorval'', aldus de woordvoerder. ,,Dit is naar mijn weten nog niet eerder voorgekomen.'' Waardoor het zuurstoftekort ontstond, is niet bekend. ,,Daar wordt onderzoek naar gedaan.'' Het toestel, vlucht UA071, was onderweg naar Newark en maakte een harde landing waardoor er een kleine brand uitbrak bij het landingsgestel. Dat kon snel worden geblust door de brandweer, aldus de zegsman. Ook kreeg het vliegtuig door de klap een lekke band.

Hyperventilatie

Ook luchtvaartexpert Benno Baksteen staat perplex. ,,Dit is een heel bijzonder voorval'', laat hij telefonisch weten. ,,Het Amerikaanse vliegtuig was nog niet lang onderweg, zo om en nabij Ierland, toen de piloten besloten om te keren en terug te gaan naar het Amsterdamse vliegveld. Het aparte is dat niet iedereen in het vliegtuig last had van een zuurstoftekort. Dat geeft te denken.''



Er waren volgens medewerkers van United ook geen signalen afgegaan in het toestel die konden duiden op een probleem met de zuurstoftoevoer. Baksteen: ,,De drukcabine heeft gewoon zijn werk gedaan. Daar kan het dus eigenlijk niet aanliggen. En dan hadden bovendien alle inzittenden problemen gekregen met ademen.''



Baksteen vermoedt dat de vijftien slachtoffers last hadden van hyperventilatie. ,,Let wel, ik ben geen arts. Maar alles wijst eigenlijk in die richting. En het is helemaal niet gek dat veel mensen tegelijk gaan hyperventileren. Dat gebeurt wel vaker in het geval van paniek.'' De informatie die het toestel heeft opgeslagen, wordt nu uitgelezen. ,,Moderne vliegtuigen slaan werkelijk alle gegevens van de vlucht op. Daar kunnen ze precies zien wat er nou gebeurd is. Ik ben erg benieuwd wat het was. Het is toch een beetje een mysterie.''