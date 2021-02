Vliegtuig verliest motoronderdelen door explosie boven Limburg: ‘Ik hoorde knallen en zag vuur’

VideoEen vliegtuig dat zaterdagmiddag is vertrokken vanaf Maastricht Aachen Airport is na het opstijgen onderdelen van de motor verloren als gevolg van een explosie of meerdere explosies in een van de motoren. Metaaldelen vielen naar beneden en beschadigden onder meer auto's in de omgeving van Meerssen. Minstens één persoon raakte gewond. ‘Ik hoorde knallen en zag vuur uit de motor'.

De Veiligheidsregio Limburg-Zuid meldde het incident iets voor vijven. Kort na het opstijgen kreeg het vliegtuig problemen met een van de vier motoren, die vermoedelijk vlam vatte en daardoor is geëxplodeerd. Het gaat om een Boeing 747 400 vrachtvliegtuig dat rond 16.10 uur vertrok vanaf Maastricht Aachen Airport met als bestemming de luchthaven JFK in New York. Volgens de woordvoerster van het vliegveld liep het vliegtuig zelf geen gevaar. ,,Het kan prima op één motor door vliegen”, zei ze.

Door de explosie is in de omgeving van Meerssen een aantal metaaldelen naar beneden gevallen. Diverse auto’s zijn beschadigd. Een brandweerwoordvoerder meldt dat een brokstuk is neergekomen op een oudere vrouw, die daardoor licht letsel opliep. ,,Veel mensen zijn geschrokken in Meerssen, omdat ze het vliegtuig met brandende motor zagen overvliegen”, aldus de woordvoerder van de brandweer.

‘Knallen en vuur’

De 34-jarige Robin Eygelshoven uit het nabijgelegen Bunde hoorde de serie explosies. ,,Ik hoorde knallen en keek uit het raam. Toen zag ik het toestel en er kwam vuur uit de motor aan de linkerkant.’’ Hij begon met het filmen van het toestel, dat een rookspoor in de lucht achterliet. ,,In de zeven, acht jaar dat ik hier nu woon, is dit de eerste keer dat ik zoiets meemaak.’’

Het vliegtuig week uit naar Luik in België om daar een voorzorgslanding te maken. De Belgische luchtverkeersleiding, Skeyes, heeft het vliegtuig begeleid, liet een woordvoerder weten. Het gaat volgens de zegsman om een toestel van de Britse maatschappij Longtail Aviation. Op Flightradar is te zien dat het vrachtvliegtuig enkele rondjes boven de Belgische Ardennen heeft gevlogen voordat het landde op de luchthaven van Luik, dat een langere landingsbaan heeft.

Brokstukken

De oorzaak van het voorval is onbekend. De woordvoerster sluit niet uit dat een motor mogelijk iets heeft opgezogen waardoor de turbinebladen stuk zijn geslagen. Zo zien de brokstukken volgens haar er wel uit. Maar met zekerheid kon ze dat niet zeggen. De Luchtverkeersleiding Nederland zegt geen informatie te hebben over het incident. De Onderzoeksraad laat via Twitter weten een verkennend onderzoek naar het incident te starten.

De politie in Meerssen vraagt om de neergekomen brokstukken van het vliegtuig te laten liggen, in verband met de opname van schade.

Volledig scherm Diverse brokstukken van de hebben auto's beschadigd in de omgeving van Meerssen. © Videostill Track88

