Vluchtauto crasht na achtervolging op A12: een verdachte aangehouden, andere nog op de vlucht

Man duikt achter hond riet in, maar verdwaalt zelf: debuut speciaal reddings­team in Giethoorn

Een man is donderdagmiddag in een poging zijn hond te vinden zelf verdwaald geraakt. Het incident leidde tot de allereerste inzet van het oppervlaktereddingsteam van de brandweer in Giethoorn.

30 september