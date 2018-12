VMBO Maastricht viert alsnog examenfeest

Florence Franssen (16) is speciaal naar de kapper geweest. Ze staat in een nieuwe glitteroutfit en met bordeauxrode lippenstift voor de deur van een feestcafé in Maastricht, te popelen om naar binnen te gaan. ,,Ik ben zo blij dat ik van het gezeik af ben en met een schone lei kan beginnen. Dit jaar gaf zo veel stress. Ik kijk al drie weken naar dit feest uit. Hier laat ik alles achter me.’’

Het is 21 uur, de muziek van Qmusic dreunt door de boxen en het eerste confettikanon is al afgeschoten. De leerlingen van VMBO Maastricht druppelen binnen. Er volgen zoenen, omhelzingen en selfies.

De laatste keer dat de meesten van hen elkaar zagen, was in een totaal andere setting. In een treurig, leeg klaslokaal, waar ze eind augustus hun diploma ondertekenden. Er was geen praatje voor een volle zaal, geen feestje en de rozen waren halverwege de dag op. Nu zijn er bitterballen, gratis drankjes, een dj van Qmusic, een loting met prijzen en vooral ... lachende gezichten.

Ongeldig

Precies een halfjaar geleden – op vrijdag 22 juni - kregen 353 leerlingen van het VMBO Maastricht een belletje dat hun examens ongeldig waren verklaard. Ze misten gezamenlijk honderden toetsen die ze als onderdeel van hun schoolexamen hadden moeten maken. Door lesuitval hadden vrijwel alle leerlingen essentiële toetsen gemist. Eigenlijk hadden ze nooit aan de centraal schriftelijk examens in mei mogen beginnen.

Die boodschap overviel hen thuis, op weg naar bijbaantjes bij New York Pizza en restaurant de Comedie, in een kledingwinkel en tijdens het oppassen op een pasgeboren neefje. Paniek brak uit. Wat moesten ze precies overdoen? Zouden ze hun vmbo-diploma nog wel halen? Moesten ze hun feestvakanties met vrienden annuleren? En konden ze wel beginnen aan hun nieuwe opleiding?

Ook Florence weet nog precies waar ze was. In de winkel, op zoek naar nieuwe kleding voor haar diploma-uitreiking die over anderhalve week zou plaatsvinden. Ze had net een mooi broekpak uitgezocht, stond midden tussen de pumps, toen ze ineens een appje kreeg. ‘Heb je het al gehoord?’

Verbijsterd

Op dat moment rinkelde ook de telefoon van haar moeder. Het was de moeder van een vriendin. ,,Ik dacht nog: o jee, er zal toch niets met mijn vriendin zijn gebeurd?’’ vertelt Florence. De examens van de schoolvriendinnen en 351 anderen bleken ongeldig te zijn verklaard. De telefoon ging nog een keer: een docent, die het nieuws bevestigde. Florence was verbijsterd. De kleren gingen terug in het rek.

De school beloofde de leerlingen een feest als de honderden hersteltoetsen achter de rug zouden zijn, maar dat kwam er nooit. Pas afgelopen week kregen ze een excuusbrief en een bioscoopbon. Om het rampjaar van de examenleerlingen tóch goed af te sluiten organiseerde deze krant alleen voor hen een speciale afscheidsparty.

Het inslaan van de confettikanonnen was makkelijk. Een leuke locatie was ook zo gepiept. Maar al snel kwamen de eerste reacties binnen: ‘Zijn er ook leraren?’ ‘Is er alcohol?’’ Nope. Geen leraren, geen bier onder de 18. Maar er zijn wel mooie prijzen: gratis autorijlessen, concertkaartjes van rapper Boef, bioscoopbonnen, kaartjes Nederland-Duitsland … Het werd een heerlijke avond. Een kleine honderd man hoste door het stampvolle café. Toch nog feest.

Ellendig

Deze week hoorden de laatste leerlingen of ze geslaagd waren. Zij maakten pas in oktober de laatste toetsen. Eind goed, al goed? Nee zo voelt dat niet, vertellen de scholieren. De pijn zit nog diep. Reden voor tientallen leerlingen om juist niet naar het feest te komen. ‘We hebben het hoofdstuk al afgesloten’, laten ze weten. ‘We willen niks meer met het VMBO te maken hebben.’ Dat laatste schooljaar was ‘ellendig’, ‘enorm stressvol’, een ‘emotionele rollercoaster’. Ze zijn verder gegaan.

Anderen zien het feest juist als een afsluiting. Ze feesten de ellende van zich af en zijn hoopvol over de toekomst. Want hier staan intussen mbo’ers die gastvrouw willen worden, zich laten opleiden tot ict-beheerder, als verkoper stage lopen en de koksopleiding volgen.

Papiertje

De 17-jarige Cynthia Klee rakelt nog een keer die ellendige zomer op. Wat was ze woedend. Eerst moest ze 25 (!) toetsen inhalen – ‘dat wordt het jaar overdoen, dacht ik’ -, toen werden het er vijf en uiteindelijk bleef er maar eentje over. ,,Die economietoets maakte niet eens verschil in mijn eindcijfer. Ik kon een nul halen en zou gewoon slagen,’’ vertelt ze. ,,Mijn ouders zeiden: schrijf je naam op het papiertje en dan is het goed. Je hoeft er niet voor te leren.’’

Ook Connor Aydin (18) deed uiteindelijk één economietoets over. Zijn diploma-uitreiking was niet eens in een lokaal, maar aan de balie. De receptioniste schrapte zijn naam van een alfabetische lijst en gaf hem een diploma. ,,Ze hadden nog wel rozen geregeld, maar die waren al op.’’

Het beruchte examenjaar heeft hem gek genoeg ook nog iets leuks bezorgd. In de vierde klas kreeg hij verkering met Eline Bruls. De liefde bloeide op tijdens een schoolexcursie in Londen. De eerste zoen was in Maastricht. En de nog lang niet de laatste hier, op de dansvloer. ,,Heeft het VMBO me toch nog iets leuks gebracht!’’

