VNG-commissie: ‘Kabinet moet fixatie op dinsdagpersconferentie meer en meer loslaten’

Coronavirus LIVE | Brusselse jongeren vieren einde lockdown, politie zet waterkanon in

9 mei Na sluitingstijd van de terrassen in Brussel zijn veel mensen op straat blijven hangen. Op het Flageyplein had zich een feestende menigte van een paar duizend jongeren verzameld. Ze hadden zelf luidsprekers meegebracht en er werd gedanst en gedronken, waarbij niemand zich nog aan een veilige afstand hield of een mondkapje droeg. En op Curaçao worden de maatregelen versoepeld, maar geldt op Moederdag nog wel een rijverbod. Dit liveblog is gesloten. Het nieuwe liveblog lees hier.