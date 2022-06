Voetballers glijden door geld en status steeds vaker af naar crimineel circuit

Drama bij avondvier­daag­se: ‘Echt heel heftig wat hier vanavond is gebeurd’

Tijdens de avondvierdaagse in het Zuid-Hollandse dorp Strijen is een 12-jarig jongetje dat deelnam aan de meerdaagse wandeltocht aangereden door een auto. De bestuurder sloeg daarna op de vlucht. ,,Het is echt heel heftig wat hier vanavond is gebeurd”, zegt de locoburgemeester.

3 juni