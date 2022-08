Vogelgriep in Lunteren: duizenden kippen worden geruimd, maatregelen voor 235 bedrijven in omgeving

Bij een kippenboer in Lunteren is vogelgriep geconstateerd, meldt de overheid zondagochtend. Bij het bedrijf moeten 5000 legkippen worden geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen. De boerderij ligt in een gebied waar nog veel meer pluimvee wordt gehouden. De uitbraak heeft daardoor grote gevolgen voor bedrijven in de regio.

Zo moeten dieren bij nog zeven pluimveebedrijven worden afgemaakt, omdat deze binnen een zone van 1 kilometer van het getroffen bedrijf in Lunteren liggen. Ook geldt er per direct een vervoersverbod voor 235 pluimveebedrijven die binnen een straal van 10 kilometer van de besmetting liggen, voor twee weken.

Door dat verbod mogen boeren grofweg geen vogels of eieren vervoeren. Ook mest van vogels en gebruikt strooisel moet in de stallen blijven, laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weten in een nieuwsbericht.

Landelijke maatregelen

Volgens het ministerie gelden er nog altijd landelijke maatregelen. Zo is er nog steeds een ophokplicht voor pluimveebedrijven van kracht en mag niet iedereen zomaar een pluimveebedrijf bezoeken.

In een zone van 3 kilometer rondom het besmette bedrijf liggen dertig andere pluimveebedrijven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijft de komende twee weken deze boeren intensief volgen. Ze letten daarbij op ziekteverschijnselen bij dieren.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er vogelgriep uitbreekt in Lunteren, het epicentrum van de pluimveehouderij. Zo werden in mei en april dit jaar na meerdere uitbraken honderdduizenden kippen uit voorzorg afgemaakt. Landbouwminister Henk Staghouwer zei toen dat het aantal pluimveebedrijven in Lunteren en Barneveld veel te groot is en dat dit rigoureus moet worden teruggebracht.

Vogelgriep slaat vaker toe

De vogelgriep slaat dit jaar ongenadig hard toe. Normaal loopt het seizoen tot april. Dat blijkt ook uit cijfers van de Wageningen University. Vorig jaar werd halverwege mei de laatste besmetting geconstateerd, dit jaar raken in augustus nog tienduizenden kippen besmet. Ook slaat de vogelgriep vaker toe. Van twaalf bedrijven en een half miljoen gevelde dieren gaat het in een jaar tijd naar 51 bedrijven en 3,3 miljoen geruimde beesten.

Het virus slaat dit jaar vaker toe, omdat sprake is van een zeer besmettelijke variant. Deze is overgebracht door wilde vogels, bijvoorbeeld ganzen uit Siberië die overwinteren in West-Europa. Tijdens hun trek verspreiden zij het virus via uitwerpselen en besmetten zij sloten, rivieren en meren met de dodelijke variant. ‘Aangezien steeds meer pluimvee vrije uitloop kent, zal het risico op vogelgriep in Nederland toenemen’, stelt de Wageningen University.

Volgens epidemioloog Armin Elbers en microbioloog Evelien Gemeraad, beiden verbonden aan ‘Wageningen’, een gevolg van de overdracht van het virus op vogels die permanent in ons land verblijven en zelf ook wilde vogels besmetten.

Zie hieronder hoe eerder pluimvee geruimd werd.