Volksfeest barst los in centrum Deventer na promotie Go Ahead Eagles

Coronavirus LIVE | Reizen naar Bonaire kan over week; voorlopig geen coronas­teun voor Sint Maarten

12 mei Vanaf 19 mei is reizen naar Bonaire weer mogelijk. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt berichtgeving hierover. Vanaf 15 mei zal voor andere afzonderlijke landen weer een reisadvies worden gegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Sint Maarten loopt voorlopig 18 miljoen euro aan steun mis. Dit schrijft demissionair staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) in een brief aan de minister-president Silveria Jacobs. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.